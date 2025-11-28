Полицейских, подбросивших наркотики невиновному, будут судить в Дагестане

Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело в отношении шести бывших сотрудников МВД по Ногайскому району, передает «РИА Новости». По данным следствия, в мае 2024 года четверо оперативников подбросили местному жителю наркотики, после чего избили.

Для того, чтобы скрыть преступление, начальник группы дознания возбудил уголовное дело в отношении пострадавшего и составил заведомо ложные процессуальные документы. Потерпевшего пытались склонить к даче заведомо ложных показаний, следует из сообщения СКР. По версии следствия, подбрасывая наркотики пострадавшему, оперативники пытались завысить показатели раскрываемости наркопреступлений.

Фигурантам — в зависимости от роли и степени участия — инкриминируются превышение должностных полномочий с применением насилия, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотических средств.