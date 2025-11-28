Контроль бьет ключом

Липецкий губернатор Игорь Артамонов на сегодняшней прямой линии дважды высказался о большом количестве контролирующих органов в регионе. По словам господина Артамонова, их работы достаточно, чтобы подрядчики по госконтрактам исправляли «недоделки», а власть не совершала «авантюрных решений». Этим заявлениям предшествовали (хотя и не были никак с ними связаны) задержания по подозрениям в мошенничестве руководителей особой экономической зоны «Липецк», которая ранее дважды возглавляла рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ РФ. Местная полиция подозревает гендиректора и двух топ-менеджеров площадки, а также руководителя ее дочерней компании в хищении средств с помощью фиктивных контрактов.

Игорь Артамонов на прямой линии подчеркнул, что местные чиновники не жалуются на недостаток внимания к их работе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в четверг, 27 ноября, провел двухчасовую прямую линию. Отвечая на вопросы местных жителей, он дважды уделил внимание большому количеству контролирующих органов и внимательной работе правоохранительных органов в регионе.

Впервые о надзоре за реализацией проектов по благоустройству господин Артамонов рассказал после того, как жители села Каликино Добринского района пожаловались на плохое состояние дорожного полотна на площади Ленина. Глава региона выразил уверенность, что местные власти решат эту проблему. Ведущая пресс-конференции уточнила у него, как будут контролироваться результаты работ.

«У нас столько контролеров и контрольных мероприятий, начиная от надзорных органов и всеми товарищами, которые в погонах ходят, народный фронт, ненародный, разные люди с флагами, еще и контрольное управление губернатора, контрольное управление мэра, контрольные управления. Много контролеров.

Было бы меньше — и деньги бы сэкономили, и больше бы сделали. У нас еще есть неравнодушные жители, и это, кстати, основное, на что мы обращаем внимание и с чем взаимодействуем. Жители показывают какие-то недоделки»,— сказал губернатор. Он добавил, что в Липецкой области действует большое количество требований по гарантиям к подрядчикам строительства дорог, что позволяет переделывать множество недочетов.

Второй раз о контролирующих органах губернатор высказался, отвечая на вопрос о своем самом нескучном или авантюрном решении. «Насчет авантюрных — у нас тут куча людей надзирающих в погонах ходит, чтобы губернатор таких решений не принимал. Потому тут сейчас им скажи, они придут проверять. Думают же, что губернатор — это наместник, но это не так. У нас куча людей, которые каждый день контролируют. А нескучный у меня каждый день. Я бы поскучал какое-то количество времени»,— резюмировал губернатор.

Заявлениям Игоря Артамонова о большом количестве надзорных органов предшествовали задержания топ-менеджеров ОЭЗ «Липецк» . В среду, 26 ноября, Грязинский горсуд Липецкой области по ходатайству местного УМВД назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий генеральному директору особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» Александру Базаеву и главе дочерней компании ОЭЗ ООО «Индустриальные технологии» Антону Болгову, который в 2021–2024 годах возглавлял управление строительства и архитектуры Липецкой области. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), а после избрания меры пресечения их освободили из-под стражи. В деле фигурируют еще два неназванных топ-менеджера ОЭЗ.

Мера пресечения им пока не избиралась.

Официально в УМВД не комментируют суть уголовного дела против топ-менеджеров ОЭЗ. Из судебного пресс-релиза известно, что в 2024 году подозреваемые якобы похитили деньги ОЭЗ, заключив фиктивный контракт между экономзоной и ее дочерней компанией на расчистку производственной площадки, демонтажные работы на которой были произведены ранее. Размер ущерба не раскрывается, в сообщении лишь указано, что он превышает 1 млн руб. Отношение подозреваемых к вине также неизвестно.

Задержания в ОЭЗ комментировали в правительстве Липецкой области. Там рассказали, что преференциальная зона, а также предприятия, расположенные на ее территории, «продолжают работу в штатном режиме».

Владимир Зоркий