NYT: США больше не будут выделять деньги на празднование Дня борьбы со СПИДом

Госдепартамент США дал указание своим сотрудникам и получателям грантов не использовать деньги правительства для празднования Всемирного дня борьбы со СПИДом. Он отмечается ежегодно 1 декабря. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на электронное письмо от Госдепартамента.

В тексте обращения отмечается, что сотрудники Госдепартамента и получатели грантов по-прежнему могут «одобрять работу» по борьбе со СПИДом. Она проводится по различным программам «для борьбы с этим опасным заболеванием и другими инфекционными заболеваниями во всем мире». Однако теперь им следует воздерживаться от «публичной пропаганды» этого праздника через соцсети, комментарии СМИ, выступления и другие каналы коммуникации.

«День осведомленности — это не стратегия», — заявил газете представитель Госдепартамента Томми Пигготт. По его словам, Госдепартамент напрямую работает с иностранными правительствами, чтобы спасать жизни людей и повысить долю их ответственности в этом вопросе.

Президент США Дональд Трамп после возвращения на пост президента отменил программы иностранной помощи и начал масштабную реформу правительственных структур. Среди программ были те, что помогали бороться с ВИЧ и СПИДом. Господин Трамп также ограничил финансирование по двадцатилетнему Чрезвычайному плану президента по борьбе со СПИДом (President's Emergency Plan for AIDS Relief — PEPFAR). В Госдепартаменте сообщали, что за 20 лет своего существования программа обеспечила антиретровирусной терапией около 20,5 млн человек. Большинство из них — африканцы.