Глава Дагестана Меликов призвал доверять Max «как хинкалу и друг другу»

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал население республики доверять российскому мессенджеру Max. По его словам, он сам активно пользуется мессенджером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«То, что за нами следят, это абсолютно однозначно. Вот за всеми, да, за кем-то из космоса, вот за кем-то мошенники следят за нашими персональными данными, за кем-то следят жены, за кем-то мужья, понимаете? За нами, за всеми кто-то следит, но я далек от мысли, что все это делается через Max»,— заявил Сергей Меликов во время прямой линии (цитата по «Дагестанской правде»).

Господин Меликов добавил, что жителям республики следует доверять национальным продуктам «так же, как мы доверяем нашему хинкалу, или так же, как мы доверяем нашей чистой воде, вот, или так же, как мы доверяем друг другу».

Глава Дагестана также заявил, что сейчас нет необходимости в большом количестве мессенджеров. «Ну, во-первых, это не всегда экономно. Во-вторых, какой из них надежен? Это неблагодарная история. Где-то лучше WhatsApp, где-то лучше Max, где-то лучше какой-то иной мессенджер, но то, что они взаимозаменяемы, это точно»,— сказал он.

Сергей Меликов предостерег жителей от мошеннических схем и заявил, что сегодня каждый должен проявлять настороженность в этом вопросе. Он отметил, что в Минцифры, МВД и соцсетях открыто предупреждают о таких угрозах, однако они не касаются конкретно мессенджера Max. Глава Дагестана добавил, что «это может произойти где угодно и с кем угодно».