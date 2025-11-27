В Запорожской области 25 тыс. человек остаются без света после атаки ВСУ

Почти у 25 тыс. абонентов в Запорожской области нет электричества после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В настоящее время в результате атаки ВСУ на территории области остаются отключенными от электроснабжения 24 600 абонентов. Работы продолжаются, ситуация остается напряженной, прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям»,— написал Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что энергетики стараются в максимально сжатые сроки вернуть электроснабжение жителям отключенных населенных пунктов. Энергетики, добавил господин Балицкий, работают в круглосуточном режиме.

Ранее после обстрелов Вооруженных сил Украины в Херсонской области остались без электричества более 75 тыс. местных жителей.

Александр Дремлюгин, Симферополь