Чем дальше, тем меньше лес

Цены и спрос на большинство видов лесопромышленной продукции остаются слабыми. Участники рынка указывают на высокие запасы по некоторым позициям, ввод новых мощностей, а также давление со стороны китайских импортеров. Часть компаний рассчитывает на «отскок» в 2026 году, но эксперты допускают ухудшение ситуации.

Конъюнктура на рынке лесопромышленной продукции остается слабой, восстановление цен наметилось только в сегменте пиломатериалов в КНР. Это следует из презентации крупнейшего по размеру лесосеки игрока российского ЛПК Segezha Group за январь—сентябрь 2025 года.

По данным компании, средние цены на бумагу в третьем квартале снизились на $4 относительно второго квартала, до $649 за тонну, на базисе FCA (продавец поставляет товар назначенному покупателем перевозчику). На котировки давят ограниченный спрос со стороны строительного сектора и высокие складские запасы у переработчиков, указывается в презентации.

Средняя стоимость фанеры сократилась за этот период на $9, до $437 за тонну, под давлением высокой конкуренции. Профицит предложения, вероятно, сохранится до конца 2025 года, считают в Segezha Group.

Пиломатериалы, по данным компании, в среднем подорожали в третьем квартале относительно второго на $15, до $181 за куб. м. В Segezha Group отмечают, что цены в Китае начали умеренное восстановление, но давление на котировки сохраняется, а спрос остается слабым.

Экспортные продажи Segezha Group за девять месяцев сократились на 9% в годовом исчислении, продажи внутри России — на 12%. Низкая активность со стороны ключевых потребителей и ценовое давление в Китае, на который приходится 77% поставок, привели к снижению продаж пиломатериалов на 7%, до 1,6 млн куб. м. Отгрузки бумажной упаковки упали на 15%, до 533 млн шт. Реализация бумаги увеличилась на 4%, до 216 тыс. тонн, фанеры — на 1%, до 131 тыс. куб. м.

Выручка Segezha Group в условиях снижения цен и объемов продаж и укрепления рубля сократилась на 10% год к году, до 68,3 млрд руб., OIBDA упала на 63%, до 3,1 млрд руб., скорректированный чистый убыток увеличился на 31%, до 19,52 млрд руб. «Результаты отражают сохраняющееся давление на ключевых рынках сбыта»,— отметил президент группы Кирилл Арсентьев.

Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что Китай сейчас — наименее привлекательный рынок, так как покупатели в стране пользуются отсутствием у российских экспортеров альтернативных направлений по некоторым продуктам и стараются сильно опустить цены. Китайским импортерам зачастую не нужно высокое качество, а высокодоходные продукты востребованы только в отдельных отраслях, например в высотном строительстве, продолжает источник “Ъ”.

В «Илиме» указывают на совокупность негативных факторов.

Это снижение цен на экспортных рынках, обусловленное вялым спросом и вводом новых мощностей, неблагоприятное влияние сильного рубля на экспортную выручку при росте затрат и высокая стоимость фондирования, которая ограничивает инвестиционные возможности. Но на перспективы в компании смотрят с осторожным оптимизмом. Там напоминают, что цены на продукцию ЛПК и ЦБП традиционно носят циклический характер и после периода снижения можно ожидать естественного «отскока». По мнению «Илима», конкурентоспособность экспортной продукции, финансовые показатели компаний могла бы поддержать девальвация рубля.

Глава комитета заксобрания Архангельской области Александр Дятлов прогнозирует, что в 2025 году объем лесозаготовки, производство пиломатериалов, фанеры, топливных гранул и целлюлозы будет меньше уровня 2021 года, то есть чем до введения санкций ЕС. Востребованными в ближайшем будущем останутся деревянные панели, использующиеся в мебельном производстве и деревянном домостроении, бумага и картон, объемы выпуска которых в следующие два года будут расти, считает он. Но, добавляет Александр Дятлов, в целом при усложнении геополитической ситуации в 2026 и 2027 году ситуация в ЛПК будет ухудшаться.

