Премьера «Колдуньи» пройдет в Свердловской музкомедии с 28 по 30 ноября

Свердловский академический театр музыкальной комедии поставил мюзикл «Колдунья». Его премьерные показы пройдут с 28 по 30 ноября.

За основу сюжета взяли повесть «Олеся» Александра Куприна, но детали и персонажи были переосмыслены командой театра. Режиссер Нина Чусова пояснила, что в этой истории совмещаются два мира: мистический и реальный. «Этот спектакль о том, что внутри каждого есть колдовское, неизведанное, что-то природное, волшебное»,— рассказала она. По ее словам, каждая женщина в спектакле к финалу превратится в колдунью. Но финал постановки остался открытым.

Роль ведуньи Мануйлихи исполнила лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Мария Виненкова. Она дважды перевоплотилась на сцене, показав образ ведуньи в старости и в молодые годы. Роль Олеси исполнила актриса Екатерина Мощенко, Сюжет пополнился новыми героями. Так, появилась Любка, ее сыграла Татьяна Макроусова, как антипод волшебной Олесе.

В сценарий добавили предысторию персонажей. Например, зритель узнает, почему Мануйлиха пытается разлучить свою внучку Олесю с Иваном или почему не разрешает ей идти в церковь с остальными жителями деревни. «Майнулиха, как мудрая женщина, понимает, что нет счастья у Олеси с простым человеком. Поэтому разлука, которую она устраивает для них, это единственный выход, чтобы все остались живы»,— рассказала Нина Чусова.

Над постановкой работали автор пьесы и стихов Алина Байбанова, композитор Анастасия Беспалова, дирижер-постановщик и лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Эхтибар Ахмедов, художник-постановщик Анастасия Глебова, хореограф-постановщик и лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Смирнов, хормейстер Светлана Асуева, художник по свету и заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова.

Следующие спектакли пройдут 10, 11 декабря и 23 января.

София Паникова