«Пришло время, когда молодежи хочется делать что-то своими руками»

В Свердловской области в связи с повышенным спросом на рабочие кадры в последние годы особое внимание уделяется развитию системы среднего профессионального образования (СПО). Анастасия Россель полтора года руководила Березовским техникумом «Профи», а в ноябре возглавила Университетский колледж Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). В интервью «Ъ-Урал» она рассказала, с какими трудностями столкнулась, работая в системе СПО, как происходит общение с крупным бизнесом и какие меры необходимы, чтобы преодолеть кадровый голод на предприятиях.



— Почему вы решили перейти из техникума «Профи» в Университетский колледж УрГПУ?

— Все просто: я выполнила свои задачи на старом месте и получила более масштабный проект для развития. Тогда министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов (возглавлял министерство в 2011-2024 годы, ныне — и.о. ректора УрГПУ — «Ъ-Урал») поставил передо мной четкие цели: привести в порядок хозяйственные дела и вывести техникум на качественно новый уровень. А также продвинуть имидж СПО, популяризировать рабочие профессии.

— Что из себя представлял техникум, когда вы его возглавили?

— В 2000-2010-х системе СПО уделялось не такое большое внимание как в последние годы. Когда я пришла в техникум, он не отвечал требованиям экономики, работодателей. На усилия моей команды наложился федеральный тренд на возрождение системы СПО. Вот и получилось, что «Профи» стал моделью для развития техникумов и колледжей.

Я родом из маленького города Пермского края, меня воспитывали бабушка и дедушка — семья сильных советских управленцев, которые строили там заводы. Когда я попала в березовский техникум, то почувствовала что-то родное и загорелась обучать сварщиков, электромонтеров, отделочников, станочников и так далее.

— Сколько человек учится в техникуме?

— Более 900. В прошлом учебном году выпустили 290 человек, набрали еще 350 — на бюджетные места. Средний балл абитуриентов повысился с 3,0 до 4,5 из 5,0. А еще впервые в истории техникума возник конкурс на место и появились платные группы.

Первокурсники, когда перешагивали порог техникума, уже знали, что их ждет потенциальный работодатель. И наши партнеры пофамильно знают, кто и когда к нему придет работать.

— С какими предприятиями сотрудничает техникум?

— Одно из опорных предприятий техникума «Профи» — «Атомстройкомплекс». Через две недели после назначения меня пригласил гендиректор, Валерий Ананьев, предложил взять над техникумом шефство. В Березовском у него кластер из шести предприятий, которому нужны кадры. «Атомстройкомплекс» оперативно заменил окна во всех зданиях техникума, помог с оснащением и ремонтами мастерских. Ананьев отправил к нам своего главного энергетика читать лекции.

Очень активное участие принимает владелец группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский. Легкий на подъем. Однажды ко мне пришли студенты. Говорят: колледж быстро обновляется, тоже хотим помочь. Предложили покрасить фойе в цвет, который им нравится. Я решила, что нужно дать детям возможность самовыразиться, позвонила Вячеславу Пиусовичу. Вечером была краска. Хорошо, что студенты выбрали не кислотный цвет.

Вообще техникум основывался как профтехучилище для Березовского рудника, где добывается золото. Конечно, руководитель рудника Фарид Минниахметов не остается в стороне. Кстати, я объехала все производства, которые с нами работают, чтобы проверить, как у меня проходят практику студенты. С ними спускалась и в нашу березовскую шахту.

На удивление с нами работают партнеры и вне Березовского: «Ураласбест», «Уралэлектромедь». Спасибо им за доброе человеческое отношение!

— Как бизнесмены отнеслись к вашему переходу в другое учебное заведение?

— Я встретилась с каждым партнером и объяснила, что с моим переходом в Университетский колледж УрГПУ я сохраняю все обязательства перед партнерами в «Профи». И новый руководитель техникума сохранит вектор работы. Я готова ручаться за результат.

Продолжаю контактировать с каждым партнером: кадровый голод на предприятиях такой, что не один и не два учреждения СПО не могут его закрыть. Поэтому с некоторыми названными бизнесменами я начала работать и в качестве руководителя Университетского колледжа УрГПУ. Без спонсорских вложений никуда. Мы даем квалификации, которые не получить без доступа к оборудованию. Чтобы качественно оборудовать учебное пространство, нужны огромные деньги.

Мы справимся: за первую неделю работы я собрала внушительную сумму благотворительной помощи. А также мы получили одобрение большого объема ремонтных работ в здании учебного корпуса.

— Какие цели перед вами поставили сейчас?

— Сплошные вызовы. СПО вообще сегодня в России — источник инноваций и методической работы, все передовые разработки сегодня в этой системе. А здесь, в Университетской колледже, не только рабочие специальности, но и гуманитарный профиль, новый для меня. А в следующем году нам нужно расширить педагогический профиль.

— Ранее его не было? Тогда какая была конверсия студентов колледжа в студенты университета?

— Минимальная, представляете? При этом дефицит учителей колоссальный. Поэтому наша первая задача — выстроить системную работу между колледжем и университетом. Самым большим, кстати, педагогическим университетом на территории Европы.

— Предприятия от такого подхода не пострадают?

— Система СПО дает хороший уровень для специалистов, а высшее образование — больше горизонтов для карьеры. В нашем понимании молодой специалист работает, получив базовые знания в колледже, а в университете идет на индивидуальный учебный план.

Другими словами, житель Верхней Пышмы начал работать на УГМК, получив среднее профессиональное образование в колледже УрГПУ. И, работая, продолжает ездить к нам, например, на новом трамвае получать высшее. Ведь он понимает, что топом УГМК без высшего образования не стать.

— Сейчас мы видим, какое внимание уделяется среднему профессиональному образованию со стороны государства. Вы чувствуете его?

— Многое зависит от руководителя. Я была замотивирована на результат. И система СПО сейчас на очень хорошем пике. Есть спрос со стороны предприятий, которые готовы выделять ресурсы, включая деньги и наставников. У ребят, которые идут работать, составлено реальное представление о профессии.

Пришло время, когда молодежи хочется делать что-то своими руками. Ты пришел на завод, поработал и сразу увидел результат. Продукт, который можно потрогать.

При этом у молодежи сегодня правильная гражданская позиция. Люди хотят делать для государства, государство хочет делать для людей. И это все выражается через труд. Вот это система СПО сегодня.

— А зарплаты у преподавателей в техникумах и колледжах соответствующие?

— Преподаватели не жалуются. Их зарплаты выше средних зарплат по области. Важно, что учреждение СПО имеет возможность зарабатывать и сам распределять эти деньги. Чаще всего это зарплатный фонд.

— Не случится перекос: выпустили много рабочих, а они не устраиваются на предприятия?

— Я пишу диссертацию на тему трудовой социализации студентов системы СПО в рамках рабочих специальностей, которые востребованы экономикой. Какой смысл учить нам тех, кто не востребован рынках?

С другой стороны, когда мы набирали студентов в «Профи», мой разговор с ними начинался с личного собеседования. Я разговаривала с каждой семьей. Объясняла им, что они пришли учиться за государственные деньги. Это не бесплатное обучение, это деньги государства. Мне кажется, перекос не случится, если мы правильно отработаем с сознанием ребят.

Предприятия, которые принимают новых сотрудников, на сегодняшний день приняли позицию, что им нужно улучшать условия труда и искать возможности, кроме зарплат, для удержания работников — чтобы они были счастливы на своих рабочих местах.

Это начинается с чистоты, с порядка, с хорошей социальной политики. Это очень важно.

Волнение у молодого человека какое-то время будет: он выбирает себе судьбу. Но когда говоришь, что трактористы или сварщики зарабатывают по 300 тыс. руб., то ребята определяются с мнением точно. По большому счету не так важен престиж профессии, как возможность быть нужным, причастным и действительно хорошо зарабатывать.

Беседовал Николай Яблонский