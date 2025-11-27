Десятки чиновников в Курской области уволены из-за судимости

Об увольнении или переводе на рядовые должности нескольких десятков сотрудников органов власти, имеющих уголовное прошлое, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн во время пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Пока несколько десятков человек или уволены, или переведены на должности, не связанные с управленческими распорядительными функциями. Дальше буду ждать доклад от подчиненных»,— сказал губернатор на пресс-конференции, приуроченной к году его пребывания в должности, цитирует главу региона ТАСС. Он также заверил, что политика по «очищению» региональной власти будет продолжена.

5 ноября господин Хинштейн поручил до конца месяца уволить из органов исполнительной власти всех чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности. На заседании регионального правительства он заявил, что уже давал прежде такое поручение, но с апреля были отправлены в отставку только девять госслужащих-уголовников, тогда как это «небольшая часть от общего количества выявленных».

Ульяна Ларионова