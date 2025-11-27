Лувр поднимает цену билетов для туристов из-за пределов Европы

Парижский Лувр с 14 января 2026 года повысит стоимость входного билета для посетителей из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, на 45%. Как сообщили AFP в музее, цена для туристов из-за пределов ЕC вырастет с нынешних €22 до €32.

Инициативу поддержало правительство: еще в начале 2026 года министр культуры Рашида Дати заявила о намерении ввести дифференцированную тарифную политику для крупнейшего музея мира.

Профсоюзы раскритиковали решение, предупредив, что оно ударит по международной посещаемости Лувра. Однако при этом посещаемость музея и без того бьет рекорды: Лувр принимает более 8 млн посетителей в год, что позволяет ему сегодня примерно на 60% обеспечивать собственное финансирование.

Алексей Тарханов, Париж