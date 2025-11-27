Единороссов призвали на землю

«Единая Россия» (ЕР) провела 27 ноября на площадке своего центрального исполкома форум, приуроченный к завершению партийного проекта «Год муниципального депутата». Как заявил председатель партии Дмитрий Медведев, в преддверии выборов в Госдуму-2026 муниципалы должны простым языком доносить до избирателей позицию ЕР о том, что происходит в стране и мире, но при этом «не умничать». В ответ отдельные единороссы признались, что не всегда могут объяснить избирателям смысл принимаемых федеральных законов.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая форум, Дмитрий Медведев напомнил очевидную, но важную, по его словам, вещь — что ЕР является лидером на муниципальном уровне: «Свыше 84% всех местных депутатов — это наши с вами товарищи по партии». Но быть депутатом — это не привилегия, продолжил политик, а «непростой вызов». «Поток самых сложных вопросов, с которыми сталкиваются наши люди, попадает к вам»,— посочувствовал он сидящим в зале муниципалам.

И добавил, что граждане редко приходят сказать «спасибо» — чаще они «вываливают все, что накоплено»: «Все, что тревожит, волнует, обиды в том числе».

Но в этом и заключается «ткань партийной работы», объяснил господин Медведев, и именно поэтому ЕР является по-настоящему «народной» партией: «Так устроен мир: если какая-то политическая сила находится внизу и именно она решает эти вопросы — она становится народной». Поблагодарив единороссов за активность в рамках «Года муниципального депутата», он заострил внимание на повышении квалификации депутатского корпуса. Граждане обращаются за разъяснением «тех процессов, что происходят в стране, да и в мире», и задача муниципалов — «грамотно, понятно объяснить, что происходит», продолжил председатель ЕР: «Это не означает, что нужно всегда все предельно упрощать, разговаривать как с детьми. Но, с другой стороны, умничать тоже не надо».

Перейдя к электоральным вопросам и предстоящим выборам в Госдуму, Дмитрий Медведев поставил перед однопартийцами сразу несколько задач.

Во-первых, нарастить взаимопонимание между муниципальными структурами и партийными организациями;

Во-вторых, продолжить поддержку участников спецоперации и членов их семей «до достижения тех целей, которые поставил президент»;

И в-третьих, муниципалы должны помочь ветеранам, которые пришли во власть.

«В этом году, как известно, депутатами (от ЕР.— “Ъ”) стали 890 участников (СВО.— “Ъ”). Это втрое больше, чем в прошлом»,— похвастал господин Медведев, напомнив, что подавляющее большинство ветеранов работают на муниципальном уровне. «Чтобы лучше ориентироваться в более широких задачах, нужно по земле немножко походить»,— весомо добавил партиец. Он также подчеркнул, что на спецоперации бойцы «решали другие задачи» и что работа «в тылу» сильно отличается: «Здесь и поучиться есть чему, в том числе у вас. Ну, и привыкнуть к этой новой для себя жизненной миссии».

Наконец, Дмитрий Медведев вспомнил и о «Народной программе» партии — программном документе, благодаря которому единороссы могут «показать и доказать», в том числе оппозиции, что было сделано за последние пять лет:

«Нам есть что предъявить. У нас не идеальная, не стерильная ситуация, но абсолютное большинство тех обещаний, обязательств, которые брала партия на федеральном, региональном и даже муниципальном уровнях,— они исполнены».

В завершение председатель ЕР пообщался с победителями конкурса «Народный депутат». Депутат тульской гордумы Дарья Герасимова перечислила господину Медведеву целый список проблем, с которыми сталкиваются муниципалы, главной из которых оказался дефицит юридических знаний. «Кто-то работает учителем, врачом, инженером, военным. Когда происходят правки в федеральные законы, мы не всегда можем объяснить людям, с чем это связано»,— пожаловалась она, попросив организовать систему партийного онлайн-обучения и наставничества. Дмитрий Медведев инициативу поддержал, констатировав, что язык закона должен быть понятен любому депутату.

