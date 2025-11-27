По иску Генпрокуратуры конфисковано имущество экс-замруководителя Ростехнадзора

Нагатинский райсуд Москвы удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и других лиц.

Основания для осуществления контроля за расходами Дмитрия Фролова были установлены Генпрокуратурой РФ в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. В период с 2012 по 2023 год он на неподтвержденные доходы приобрел и оформил на близких родственников и иных лиц более 40 объектов недвижимости премиального сегмента и семь дорогих автомобилей на общую сумму свыше 500 млн руб., говорится в иске. Таким образом, отмечает надзор, Дмитрий Фролов хотел уклониться от обязанности декларировать свое имущество.

На мать чиновник зарегистрировал земельный участок с домом в элитном коттеджном поселке «Лазурный берег» на берегу Пестовского водохранилища в Московской области стоимостью свыше 100 млн руб. Кроме того, отмечается в иске, ответчик приобрел более 40 наименований ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов — облигации The Arab Republic of Egypt, Petroleos Mexicanos, акции Okta A., на сумму не менее 800 млн руб.

Общая сумма иска превышает 1,6 млрд руб.

Чиновник был уволен в июле 2024 года, однако, согласно положениям федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Генпрокуратурой процедура контроля была продолжена. «Доказательств приобретения имущества на законные доходы Фроловым не представлено, в связи с чем к нему предъявлен иск об обращении в доход государства всего имущества»,— отмечает Генпрокуратура.

По ходатайству прокурора решение суда обращено к немедленному исполнению.

Александр Александров