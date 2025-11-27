В России нелегальный оборот обуви сократился на 31%

Нелегальный оборот обуви в России сократился на 31,5%, а выручка легальных производителей увеличилась вдвое. Об этом рассказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов на конференции «Малая и средняя торговля в России 2025». По его словам, такая положительная динамика связана с введением маркировки.

Господин Юсупов ссылался на данные Института госуправления ВШЭ. Он уточнил, что выручка легальных производителей выросла с 59 до 122 млрд руб. Рентабельность увеличилась на 5,5 п. п. и достигла 12,7%. Снизить нелегальный оборот обуви и защитить бизнес помогут перемаркировки легпрома и обуви, отметил он. Они вступят в силу с 24 декабря этого года.

Механизм перемаркировки упрощает бизнесу работу с утерянными или поврежденными кодами для перемаркировки, а также при возврате потребителем товара без кода. Теперь количество запрашиваемых кодов не может превышать фактический объем товара у участника оборота. Если старый код при запросе не указан, он автоматически вычитается, сокращая доступное количество кодов.

Маркировка обуви стала обязательной в 2020 году. За продажу товара без маркировки юридическим лицам грозит штраф от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. С прошлого года на товарную группу распространился разрешительный режим на кассах в режиме онлайн и офлайн.