Военные захватили столицу Гвинеи-Бисау

Столица Гвинеи-Бисау находится полностью во власти военных, работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена, улицы обезлюдели. Об этом заявили в посольстве России в стране.

«Отдельные магистрали в центре города перекрыты на всем своем протяжении, в том числе подразделениями полиции быстрого реагирования. На выездах из города и по дороге в аэропорт размещены блокпосты»,— сообщили ТАСС в посольстве. На всех перекрестках столицы Гвинеи-Бисау стоят многочисленные военные патрули, изредка можно встретить полицейские посты, следует из сообщения.

Военные досматривают автомобили, «вежливо, но настойчиво требуют опустить стекла», на улицах Бисау появились тонированные внедорожники без номеров, заявили в российском посольстве. Кроме того, работает лишь один из двух операторов связи — Orange, однако военные угрожают перекрыть и этот канал. Соцсети TikTok и Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) уже заблокированы.

23 ноября в Гвинее-Бисау начались парламентские выборы. В них участвовали 12 кандидатов, в том числе действующий президент Умару Сисоку Эмбало. Результаты избирком должен был объявить 27 ноября, однако о своей победе досрочно заявили действующий президент и лидер оппозиции Фернанду Диаш. После агентства AFP и Reuters сообщили о стрельбе в окрестностях президентского дворца и вблизи здания национальной избирательной комиссии.

26 ноября Умару Сисоку Эмбало заявил, что в стране произошел госпереворот, а сам он был задержан в президентском дворце. Вскоре военнослужащие объявили, что взяли под контроль всю страну.

