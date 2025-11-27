Рынку рост не подписан

Ожидания российских инвесторов на скорое завершение украинского конфликта не сбылись — президент России заявил о юридической невозможности подписания каких-либо договоренностей с нынешним украинским правительством. В результате 27 ноября менее чем за час перед закрытием основных торгов индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) потерял более 2%, приблизившись к уровню 2600 пунктов. Участники рынка не исключают снижения индекса до уровня 2500 пунктов, то есть до минимальных значений этого года.

В конце торговой сессии 27 ноября индекс Московской биржи упал почти на 2% менее чем за час, вплотную приблизившись к уровню 2600 пунктов. Даже с учетом коррекции перед самым закрытием основной сессии индекс остановился на отметке 2621,4 пункта, на 1,8% ниже закрытия предыдущего дня. Фактически основной индикатор откатился к значениям начала недели.

Столь резко инвесторы отреагировали на жесткие заявления президента РФ Владимира Путина о перспективах урегулирования российско-украинского конфликта, в частности о том, что на данный момент у России отсутствуют возможности юридических договоренностей с текущим руководством в Киеве из-за отсутствия президентских выборов на Украине.

С конца предыдущей недели на российском рынке царили оптимистичные настроения на обсуждениях нового плана США по урегулированию конфликта, в том числе обещаний поэтапного снятия санкций и возобновления экономического сотрудничества России и США. «Быки» активно играли на повышение и к середине этой недели подняли индекс выше уровня 2700 пунктов. Даже негативная реакция со стороны европейских стран и корректировка предложенного плана особо не влияли на настроения инвесторов, которые удерживали индекс чуть ниже этой границы.

Однако слова Владимира Путина в первую очередь развеяли надежды инвесторов на завершение конфликта в ближайшее время, отмечает аналитик «Альфа-Инвестиций» Алексей Девятов. «Падение рынка ускорилось после заявлений президента России о том, что подписывать документы с текущим украинским руководством бессмысленно, это снизило вероятность быстрых договоренностей»,— отмечает господин Девятов. Как указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев, в основном бумаги продавали те инвесторы, которые покупали акции в конце октября и начале ноября в ожидании встречи президентов России и США в Будапеште. Тогда индекс Московской биржи вырос почти на 8%, и теперь инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, считает господин Абелев. При этом объем торгов составил менее 50 млрд руб., гораздо ниже показателей недельной давности.

Среди аутсайдеров стали акции наиболее ликвидных эмитентов, а также ценные бумаги торговых площадок — бенефициаров потепления. Так, котировки ценных бумаг Московской биржи и СПБ Биржи потеряли более 3%. Российские «голубые фишки», среди которых акции Сбербанка, «Газпрома» ЛУКОЙЛа, упали на 1,5–2%. За период резкого падения котировок объем торгов составил около 20 млрд руб., чуть менее половины суммарного показателя за весь день. «Несмотря на снижение индекса, говорить о значимом падении пока не приходится»,— считает господин Абелев.

Динамика российского рынка в ближайшие дни будет также определяться заявлениями политиков. «Если на следующей неделе новостной фон будет негативным, то просадка индекса к 2500 пунктам вполне возможна»,— оценивает Алексей Девятов. В этом случае индекс Московской биржи вернется к минимальным значениям с начала года. В то же время в случае позитивных новостей индекс может отыграть текущее падение, считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Причем, если новости окажутся достаточно оптимистичными, то «"быки" могут найти новые силы», а индекс может взлететь вплоть до 2800 пунктов, показателя сентября текущего года, оценивает эксперт.

Андрей Ковалев