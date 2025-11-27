ВТБ закрыл седьмую программную сделку секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Выпуск стал крупнейшей рыночной сделкой на эту тему. «С начала года мы видим рост интереса к неипотечной секьюритизации, на рынке появляется целый ряд новых игроков. Такие бумаги интересны инвесторам, которых привлекает высокий уровень доходности облигаций и качество залогового обеспечения, а также банковскому сектору, у которого появляется возможность снизить давление на капитал»,— отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков.

Продавец обуви Ekonika и производитель косметики Mixit откроют кафе. Это позволит привлечь покупателей в магазины на фоне снижения офлайн-продаж. Первое заведение откроется весной следующего года вместе с флагманским бутиком сети на Малой Бронной улице на Патриарших прудах.

Китайская компания Alibaba представила очки Quark S1 с системой искусственного интеллекта, сообщает агентство Bloomberg. По его информации, очки созданы на базе разработанной Alibaba нейросети Qwen. Модель оснащена прозрачными дисплеями, которые сканируют все, что видит пользователь. ИИ может добавлять «контекстуальную информацию». Гаджет рассчитан на 24 часа непрерывной работы.