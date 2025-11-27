ХК «Автомобилист» в гостях проиграл «Спартаку» со счетом 3:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Спартаку» в регулярном матче КХЛ. Игра прошла в Москве и закончилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» отличился Стефан Да Коста. В команде «Спартака» шайбы забросили Даниил Орлов и Адам Ружичка (дубль).

По итогам матча «Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции (35 очков), «Спартак» — на шестом месте на Западе (35 очков).

Следующий соперник «Шоферов» — «Сибирь». Встреча пройдет 29 ноября в Новосибирске.

Полина Бабинцева