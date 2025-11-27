Капитан ярославского «Локомотива» задумывается о карьере тренера

Капитан ярославского ХК «Локомотив» Александр Елесин допускает, что после завершения карьеры игрока станет тренером. Об этом он сказал в интервью, вышедшем на сайте КХЛ.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Александр Елесин в сборной России

«Хотелось бы играть как можно дольше. Не представляю, как буду жить без хоккея. Кроме того, тренерство — это интересно. Я сам смогу чему-то новому научиться, а также кому-то помочь стать лучше. Знаю, что придется получить образование. Не хочу становиться тренером только из-за карьеры игрока. Естественно, я уже сейчас подмечаю некоторые нюансы в работе тех тренеров, с которыми сводит судьба. Тем более, у каждого человека можно чему-то научиться»,— приводит сайт слова хоккеиста.

Елесин, оценивая уход из клуба главного тренера Игоря Никитина, пояснил, что не держит на специалиста обиды. Уход наставника был неожиданным, считает капитан «Локомотива».

«Мне кажется, он показал нам, кто мы есть на самом деле. Никитин помог осуществить мечту. Могу с уверенностью сказать, что команда играла за него. Вообще считаю, что это одна из самых важных вещей, когда команда играет за тренера»,— прокомментировал игрок.

Напомним, что в мае 2025 года «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Командой руководил Игорь Никитин, который в межсезонье «по собственной инициативе» расторг соглашение с ярославским клубом, которое действовало до 2027 года. Позже он был назначен главным тренером московского ЦСКА. Остальной штаб также перешел в столичный клуб.

Алла Чижова