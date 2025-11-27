На Ставрополье суд лишил горнодобывающую компанию лицензии

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил жалобу горнодобывающего предприятия ООО ГДК «Мекри Гете» и поддержал решение краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды о досрочном отзыве лицензии. Документ действовал с 15 июня 2011 года до 1 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд выяснил, что фирма нарушила основное условие лицензионного соглашения. По договору организация должна была предоставить доказательства перевода участка из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности еще до начала работ по разведке и добыче. Земли сельхозназначения можно использовать для добычи полезных ископаемых только после перевода в соответствующую категорию.

На момент заключения договоров аренды в 2016 году компания получила два участка с категорией земель промышленности и один сельскохозяйственного назначения. В июле 2021 года фирма обратилась в администрацию с заявлением о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Администрация уведомила, что тогда отсутствовала утвержденная градостроительная документация для Кировского городского округа.

В сентябре 2022 года предприятие направило в краевое правительство ходатайство об изменении категории земельного участка. Через несколько недель, 26 октября, минсельхоз региона отказал в удовлетворении ходатайства. В феврале 2023 года организация снова обратилась в администрацию с заявлением о согласии на перевод земельного участка в другую категорию. 17 февраля администрация уведомила компанию об отказе.

Установлено, что компания самовольно использовала земельный участок не по назначению. На площади 1759 квадратных метров компания сняла плодородный слой почвы и провела вскрышные работы для добычи валунно-песчано-гравийной смеси. Глубина выработки достигла 12 метров. Разрешение на снятие плодородного слоя почвы предприятию не выдавали, проект рекультивации нарушенных земель не разрабатывали.

Суд признал общество виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ за самовольное снятие плодородного слоя почвы. Компания не обжаловала постановление и уплатила штраф.

Судебные инстанции также выявили нарушение условий лицензионного соглашения. С момента заключения договора в 2016 году до подачи заявления в администрацию в июле 2021 года предприятие не предпринимало действий для изменения категории земель с сельскохозяйственной на промышленную.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «Суд сохранил плодородие».

Тат Гаспарян