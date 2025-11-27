Суд сохранил плодородие

Кассационный суд признал законным отзыв у ГДК «Мекри Гете» лицензии на разработку Кировского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси, расположенного в Ставропольском крае. Основанием для такого решения стало нарушение компанией правил недропользования. При повторном рассмотрении дела выяснилось, что фирма нарушила основное условие лицензионного соглашения: без необходимых разрешительных документов сняла плодородный слой почвы на площади свыше 1,7 тыс. кв м.



Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил жалобу горнодобывающего предприятия ООО ГДК «Мекри Гете» и поддержала решение краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды о досрочном отзыве лицензии. Документ действовал с 15 июня 2011 года до 1 июня 2026-го.

Судебные разбирательства продолжались более двух лет. В ноябре 2023 года и феврале 2024-го первая и апелляционная инстанции согласились с доводами представителей компании и признали незаконным приказ министерства об отзыве лицензии. Однако в июне 2024-го кассация отменила эти постановления и направила дело на новое рассмотрение.



При повторном разбирательстве выяснилось, что фирма нарушила основное условие лицензионного соглашения. По договору, еще до начала работ по разведке и добыче, организация должна была предоставить доказательства перевода участка из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности. Земли сельхозназначения можно использовать для добычи полезных ископаемых только после перевода в соответствующую категорию.

История освоения Кировского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси началась в 1998 году с ЗАО «Стройдорматериалы». После реорганизации в 2005 году права перешли к ЗАО «Автобан», получившему лицензию в 2006 году и расширившему границы недропользования в 2009-м. В 2011-м лицензию переоформили на ООО ГДК «Мекри Гете».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горнодобывающая компания Мекри Гете» было зарегистрировано в 2009 году в станице Зольская Ставропольского края. Основная специализация — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Учредители — Виктор Покрепин, Сергей Русалов, Александр Покрепин и Татьяна Покрепина. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По итогам 2024 года, предприятие получило выручку в размере 1,9 млн руб., убыток составил 2,1 млн руб.

На момент заключения договоров аренды в 2016 году компания получила два участка с категорией земель промышленности и один — сельскохозяйственного назначения. В июле 2021 года фирма обратилась в администрацию с заявлением о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Администрация уведомила, что тогда отсутствовала утвержденная градостроительная документация для Кировского городского округа.

В сентябре 2022 года предприятие направило в краевое правительство ходатайство об изменении категории земельного участка. Через несколько недель, 26 октября, минсельхоз региона отказал в удовлетворении ходатайства.

В феврале 2023 года организация снова обратилась в администрацию с заявлением о согласии на перевод земельного участка в другую категорию. 17 февраля администрация уведомила компанию об отказе. В декабре 2023 года министерство имущественных отношений Ставропольского края выдало согласие на перевод земельного участка в категорию производственных земель при соблюдении действующего законодательства.

В январе 2024 года минэкономразвития края выразило готовность рассматривать ходатайство о переводе земельного участка из одной категории в другую. Минстрой Ставрополья указал, что действующие документы территориального планирования предусматривают возможность использования данного участка для добычи полезных ископаемых.

В кассационной жалобе фирма утверждала, что инстанции не выполнили указания вышестоящего суда и вместо полного изучения обстоятельств дела просто приняли противоположное решение. Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа посчитал такие доводы необоснованными.

Установлено, что компания самовольно использовала земельный участок не по назначению. На площади 1759 кв. м компания сняла плодородный слой почвы и провела вскрышные работы для добычи валунно-песчано-гравийной смеси. Глубина выработки достигла 12 м.

Разрешение на снятие плодородного слоя почвы предприятию не выдавали, проект рекультивации нарушенных земель не разрабатывали, следует из материалов суда.

Суд признал общество виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.8.6 КоАП РФ за самовольное снятие плодородного слоя почвы. Компания не обжаловала постановление и уплатила штраф.

Судебные инстанции также выявили нарушение условий лицензионного соглашения. С момента заключения договора в 2016 году до подачи заявления в администрацию в июле 2021-го предприятие не предпринимало действий для изменения категории земель с сельскохозяйственной на промышленную.

Дополнительно выявили нарушение требований по представлению геологической информации. Правопредшественник компании — ЗАО «Автобан» получило лицензию на разработку участка Кировского месторождения еще в 2006 году. К 2010-му были утверждены запасы валунно-песчано-гравийной смеси в количестве 12 млн куб. м по категории С1, однако нынешний недропользователь не выполнил обязательства по предоставлению отчетности.

Тат Гаспарян