Самый смертоносный в Гонконге

Число погибших во время пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 75. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Еще почти 300 человек числятся пропавшими без вести, отмечает South China Morning Post. Пожар может стать самым смертоносным в истории города. Предварительной причиной трагедии власти называют халатность. Продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: striking_biking / Threads / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: striking_biking / Threads / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Комплекс «Ван Фук Корт» в районе Тай По был построен в 1980-х, в нем проводилась масштабная реконструкция. Пожар в ЖК начался 26 ноября. За считанные минуты огонь охватил семь из восьми 30-этажных зданий. Пламя стремительно распространялось по бамбуковым строительным лесам с зеленой защитной сеткой. Сотням пожарных удалось локализовать возгорание только к вечеру 27 ноября. Но, судя по кадрам с мест, тлеющие и обгоревшие высотки еще продолжали дымиться. Пожару в ЖК присвоили пятый уровень опасности. В последний раз такое было 17 лет назад, напоминает Reuters. Как рассказала жительница одной из высоток Адлер Сьюен CBC News, спастись ей помогла только удача: «Я обедала дома и вдруг почувствовала странный запах.

Я выглянула в коридор, там было много дыма, поэтому я взяла собаку, телефон, ключи и побежала на первый этаж. Вдруг люди впереди нас, в том числе пожилые, вдруг повернули обратно, там был слишком сильный огонь. Но мы вышли по запасной лестнице. На улице нас встретили пожарные. Когда я обернулась, огонь уже дошел до крыши здания. Из-за ремонта все окна были закрыты, и мы не видели, что именно происходит снаружи. Поэтому паники не было. И пожарная сигнализация не сработала».

Спасательным работам мешали падающие обломки стройматериалов и факельный столб пламени внутри высоток. Жители оказались в огненной ловушке, а пожарные смогли зайти внутрь только, когда удалось немного сбить температуру водой. В башнях ЖК проживало почти 5 тыс. человек. Примерно 900 жителей комплекса с вечера среды находятся в центрах временного размещения. Об особенностях здания “Ъ FM” рассказал китаевед Сергей Мстиславский, который часто бывает в Гонконге: «Жители —небогатые люди. Они обычно живут в многоэтажных домах, квартиры в которых иногда предлагаются местным жителям бесплатно. И легко поверить, что при проведении ремонтных или строительных работ там на чем-то сэкономили. В итоге загорелись леса, погибло очень много людей. Весь Гонконг собирает добровольцев на помощь. Ситуация серьезная. Движение перекрывали, метро не работало».

Как сообщает китайский гостелеканал CCTV, лидер КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от пожара. Причина возгорания пока официально неизвестна. Но, по данным полиции, брезент, пластиковые панели и пленка, которыми были облицованы внешние стены, не соответствовали нормам пожарной безопасности. Кроме того, в единственном непострадавшем здании в лифтовых холлах на каждом этаже были обнаружены легковоспламеняющиеся покрытия из монтажной пены. Именно пенополистирол, предварительно, считается причиной быстрого распространения огня.

А еще весной правительство Гонконга выпустило распоряжение о постепенном отказе от бамбуковых строительных лесов из соображений безопасности, напоминает инженер, доцент Гонконгского политехнического университета Xinyan Xuang в эфире CNN: «В большинстве других городов используются стальные леса. Гонконг, наверное, один из немногих, где до сих пор применяют бамбук. Это место, где очень уважают традиции. Мы используем бамбук уже сотни лет. Он очень легкий. В Гонконге очень маленькие и узкие жилые помещения. Иногда нет и места, чтобы подъехать на тяжелой машине и поднять стальные леса. Поэтому рабочие легко устанавливают бамбуковые. Другая причина, между квартирами есть так называемые холодные коридоры. Это пустые каналы для дополнительного освещения и вентиляции. И они тоже создают эффект дымохода для быстрого распространения огня. С нижних этажей до верхних он может подняться всего за одну-две минуты».

The Guardian называет пожар самым смертоносным в жилом здании за всю историю Гонконга. По подозрению в непредумышленном убийстве арестованы три человека.

Екатерина Вихарева