Петербургского депутата от «Яблока» оштрафовали за фотографию Навального

Калининский суд Санкт-Петербурга оштрафовал депутата городского заксобрания от партии «Яблоко» Ольгу Штанникову на 1,5 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичная демонстрация экстремистской символики). Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер партии Николай Рыбаков.

Поводом для составления административного протокола послужила публикация 2013 года на странице Ольги Штанниковой во «ВКонтакте», к которой была прикреплена фотография Алексея Навального. «Если решение суда не будет отменено, то это повлечет автоматический запрет на участие в выборах в течение года — то есть до окончания срока выборов в следующем году в Госдуму и городское собрание»,— отметил господин Рыбаков, добавив, что партия будет обжаловать это решение.

В последние полгода к административной ответственности за публикацию фото Алексея Навального привлекались сразу несколько петербургских политиков и активисты. Аналогичный протокол в отношении самого Николая Рыбакова Выборгский райсуд Петербурга рассмотрит 4 декабря.

Петербургский адвокат Алексей Калугин ранее опубликовал в своем Telegram-канале ответы на его запросы от Министерства юстиции РФ и МВД России, в которых говорится, что изображение Алексея Навального не является символикой или атрибутикой какой-либо экстремистской организации. «По состоянию на 10.11.2025 в федеральном списке экстремистских материалов, а также в перечне организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ экстремистскими, в качестве символики экстремистской организации изображение гражданина Навального Алексея Анатольевича, 04.06.1976 года рождения отсутствует»,— говорится в документе. В то же время МВД, по словам адвоката, «подстраховало себя», указав, что конечное решение все равно остается за судом.

Ксения Веретенникова