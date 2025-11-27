Чистая прибыль крупнейших российских застройщиков снизилась на 26%

По итогам первого полугодия 2025-го чистая прибыль крупнейших застройщиков за последние 12 месяцев снизилась на 26,1% к уровню 2024 года, следует из обзора финансовой стабильности Банка России за II-III кварталы.

Агрегированная выручка крупнейших застройщиков за последние 12 месяцев увеличилась на 6,7% к уровню предыдущего года. По оценке регулятора, большинство компаний сохраняет финансовую устойчивость, а стройка объектов будет завершена. Это обусловлено хорошей распроданностью жилья в проектах и накопленным запасом прочности большинства застройщиков, следует из обзора.

Коэффициент покрытия задолженности средствами на счетах эскроу снизился с начала года на три процентных пункта, до 69%. Такая динамика связана с замедлением продаж строящегося жилья и увеличением доли продаж в рассрочку. Средняя ставка по кредитам застройщикам перешла к снижению в III квартале и составила на 1 октября 10,2%. Во II квартале наблюдался рост до 10,8%.

Доля «плохих» кредитов, предоставленных в рамках проектного финансирования жилья, на 1 октября составила 1,1%, что выше показателя за апрель на 0,6 процентного пункта. Вместе с этим доля долга, который приходится на проекты с LLCR менее 1,15, сохранилась на уровне 15,4%. Ухудшение произошло по проектам, которые строятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.