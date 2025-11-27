В пятницу в посольстве Палестины пройдет мероприятие в честь дня солидарности

В посольстве Палестины в РФ 28 ноября пройдет мероприятие в честь Международного дня солидарности с палестинским народом. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

«Отмечание Международного дня солидарности с палестинским народом происходит на фоне продолжающихся актов насилия, депортации и иудаизации, осуществляемых израильскими властями и группами поселенцев на оккупированных палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим»,— указано в сообщении посольства.

Международный день солидарности с палестинским народом, который ежегодно отмечается 29 ноября, учредила Генеральная Ассамблея ООН в честь годовщины принятия резолюции от 1947 года, которая предусматривает разделение Палестины на два государства. Цель этого дня — «укрепление международной поддержки законных прав палестинского народа и выражение солидарности с его справедливым делом», сообщили в посольстве.

В мероприятии примут участие посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, а также посол Лиги арабских государств Валид Шалтаг.