Игорь Артамонов: медвуз в Липецке предотвратит отток молодежи и решит кадровый голод

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе прямого эфира объяснил необходимость открытия филиала Российского университета медицины в регионе, где на первом курсе обучаются 144 студента. Он подчеркнул, что в дальнейшем это поможет решить важные задачи — обеспечить регион врачами и снизить отток молодых людей.

«Когда вуз заработает на полную мощность, будут тысячи [студентов]. Если у нас не будет вузов, причем приличных и востребованных, то поток молодежи, которая будет уезжать и не возвращаться, будет только возрастать. Кроме того, мы испытываем дефицит медицинских кадров»,— подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Он отметил, что строительство нового здания для вуза обошлось бы бюджету в 5—10 млрд руб., однако аренда существующего помещения позволила существенно сэкономить средства. В будущем на базе вуза планируется открыть педиатрический факультет, что станет следующим шагом при решении кадрового вопроса.

Для привлечения кадров в медучреждения области в регионе также используется ряд федеральных программ, таких как «Земский доктор» и «Земский фельдшер», и региональные меры поддержки. По губернаторской программе удалось привлечь 365 врачей, включая 90 специалистов в этом году, которые получают единовременные выплаты от 1,5 до 5 млн руб.

Открытие филиала Российского университета медицины состоялось в сентябре, первый набор студентов состоит из выпускников школ и медицинских работников, включая сотрудников скорой помощи.

