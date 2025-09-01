В Липецке открылся филиал Российского университета медицины

Сегодня в Липецке состоялось открытие филиала Российского университета медицины. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. На церемонии присутствовал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Новый филиал оснащен современным оборудованием, включая тренажеры и VR-технологии для изучения анатомии. В оснащении участвовала Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, благодаря которой был создан анатомический музей.

Первый набор студентов состоит из выпускников школ и медицинских работников, включая сотрудников скорой помощи. «Проект большой, долгожданный и очень нужный нашему региону. И нам удалось воплотить его в жизнь. Спасибо всем, кто принимал участие в реализации. И лично ректору Российского университета медицины Олегу Янушевичу»,— отметил губернатор.

Егор Якимов