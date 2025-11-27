Во вторник, 25 ноября, в Пекине открылся VII Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Как развивается партнерство между странами в сфере энергетики? И на какие заявления участников форума стоит обратить внимание? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов побеседовал с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Валерием Андриановым.

— Ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК "Роснефть"» Игорь Сечин затрагивал тему сотрудничества России с Китаем, в том числе поставки энергоресурсов. На чем вы бы здесь сделали акцент?

— Игорь Сечин отметил в своем докладе, что сегодня в структуре российского экспорта в Китай энергетика занимает порядка 70%. По итогам прошлого года наша страна обеспечила около 19% китайского импорта энергоресурсов. Общая сумма таких поставок достигла $100 млрд. Но это очень важные цифры и для России, и для Китая. Для нас это важно, поскольку мы взяли курс на восточный вектор и переориентировали наши поставки на Восток. А для Китая это важно, поскольку именно поставки из России являются важнейшим поддерживающим фактором для китайской экономики. Сегодня КНР является единственным суперлидером в мировой экономике, обеспечивая 35% мирового промышленного производства. Естественно, это невозможно без очень мощной ресурсной базы. У Китая есть и свои энергоресурсы, он активно развивает энергетику и опережает по инвестиции в энергетический комплекс более чем в два раза Соединенные Штаты.

Но тем не менее поставки из РФ являются важным дополнительным поддерживающим фактором. И здесь тоже можно выделить два момента. Первый —это огромная ресурсная база России, которая позволяет гарантировать долгосрочные поставки. При этом благодаря геологоразведочным работам она постоянно растет, в отличие от западной, которая сокращается. Второй момент — это цена поставок, то есть сегодня Россия обеспечивает поставки в Китай по существенно более низким ценам, чем альтернативные поставки с Ближнего Востока. И КНР получает десятки миллиардов долларов благодаря такому сотрудничеству с Россией. И во многом именно благодаря такому сотрудничеству Китай имеет одни из самых низких цен на электроэнергию.

— Мало того, что мы обеспечиваем эти поставки, ведь еще и расчеты за операции ведутся фактически в национальных валютах. И та самая пресловутая роль американского доллара фактически уже сведена к нулю?

— Безусловно, важным фактором в нашем энергетическом сотрудничестве является перевод расчетов на национальные валюты. Сегодня фактически роли доллара и евро сведены к нулю. И это, с одной стороны, укрепляет наше сотрудничество, а с другой стороны, показывает, что доллар в современном мире играет все меньшую и меньшую роль благодаря целой совокупности факторов, и энергетика тоже на это влияет. Мы наблюдаем обострение многих глобальных проблем, в том числе связанных с падением доли расчетов в международных валютах. То есть это одно из звеньев в большой и сложной цепи факторов. Именно отказ от российской энергетики и санкционное давление приведут к тому, что западный мир лишится и российских энергоресурсов, и китайской компонентной базы. В результате это приведет и к серьезному кризису западной экономики, и, конечно, к уменьшению роли западных валют.

— Вы упомянули санкционное давление. Как вы можете оценить, скажем так, санкционный климат, который складывается на данном этапе? Ведь все понимают, что давление на Россию беспрецедентное, но и на Китай оказывается колоссальное давление. Быть может, Игорь Сечин, выступая на форуме, и этих моментов коснулся?

— Глава «Роснефти» отметил, что продолжение агрессивной санкционной политики в отношении России и Китая приблизит очередной экономический кризис в странах Запада. Лишившись доступа к ресурсной базе РФ и к компонентной платформе КНР, наши западные оппоненты утратят свою технологическую и экономическую субъективность. И уже сейчас мы видим многие признаки такого кризиса — это и рост долга, и утрата доверия к сложившейся финансовой системе, и поиски каких-то альтернатив развития, и неконтролируемая миграция. Конечно, важный фактор — это отсутствие доступной энергии. Сегодня электроэнергия в США и Европе гораздо дороже, чем в Китае и России. И на этом фоне углубление стратегического сотрудничества наших стран — это как раз инструмент противодействия глобальным вызовам. И это сотрудничество выгодно не только Москве и Пекину, оно будет иметь большой позитивный эффект для всего мира, для всей мировой экономики и будет снижать уровень тех угроз, которые сегодня существуют. Надо отметить, что Игорь Сечин очень к месту процитировал фразу, которая была произнесена еще в 1961 году на XX съезде КПСС: «Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!» То есть сейчас в наших отношениях нет каких-то сложных проблем, которые нуждались бы в уточнении. Вектор нашего дальнейшего сотрудничества вполне ясен, и осталось только реализовать его на практике.