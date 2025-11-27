Путин: тема мигрантов не должна вызывать раздражения у россиян

Россия должна выстраивать миграционную политику так, чтобы она не вызывала раздражения у граждан страны, а приезжающие в Россию были готовы жить по ее правилам. Об этом президент РФ Владимир Путин в интервью «Номад ТВ» во время своей поездки в Киргизию.

«Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан все было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы,— сказал господин Путин.— Но для этого и те граждане Кыргызстана, которые хотели бы работать у нас, тоже были бы готовы к тому, чтобы жить в российской среде».

В начале октября Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в рабочей силе мигрантов при условии, что они будут соблюдать законы РФ и жить «в человеческих условиях». Отдельно он отметил, что приезжие должны знать русский язык. По словам президента, в приоритете миграционной политики прежде всего стоят интересы россиян.