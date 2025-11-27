Обвиняемых в хищениях в военном лесничестве в Ленобласти отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора «Стройлесэксперт» Александра Кузякина и руководителя лесничества Минобороны Илью Евдокимова. Их обвиняют в хищении более 40 млн руб. из средств, выделенных на лесовосстановление. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петебурга.

Обвиняемые работали в рамках проекта по строительству линии электропередачи «Петрозаводская-Тихвин-Литейный» для ПАО «ФСК ЕЭС» (с 2022 года — ПАО «Россети»). Соответствующие контракты ООО «СЭМ» и «ФСК ЕЭС» подписали в 2019-2020 годах. Участок, на котором должны были построить ЛЭП, предоставил в аренду комитет по природным ресурсам Ленобласти.

В 2022-2025 годах на участке комитета производилась вырубка деревьев, и у «ФСК ЕЭС» возникла обязанность по восстановлению лесов. Так как в фонде Ленобласти отсутствовали площади, подлежащие лесовосстановлению, обязательства перенесли на земли Морозовского военного лесничества. «ФСК ЕЭС» через своего контрагента — ООО «Профэнерго» — заключил договор субподряда с ООО «АрДи» на восстановление лесов стоимостью свыше 288 млн руб. В свою очередь «АрДи» привлекла еще одного субподрядчика — «Стройлесэксперт». Однако компания на деле лесовосстановлением не занималась, а господин Евдокимов обязал сотрудников «АрДи» создать фиктивные акты о приемке работ.

Илью Евдокимова задержали 25 ноября, на следующий день задержали Александра Кузякина. Оба фигуранта не признают вину.

Никита Черненко