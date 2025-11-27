Ancor: три четверти опрошенных россиян готовы переехать в другой регион ради работы

76% россиян допускают переезд в другой город или регион ради работы, сообщила заместитель гендиректора кадрового агентства Ancor Татьяна Баскина на конференции ИД «Коммерсантъ». При этом каждый второй респондент готов переехать в любой регион, не рассматривают переезд — 21% опрошенных.

Эксперт привела данные совместного исследования компании с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Его провели с 12 по 31 августа 2025 года и оно охватило 5 135 жителей России и стран СНГ.

Госпожа Баскина перечислила ключевые факторы, которые влияют на желание переехать: комфортное жилье (21%), возможность заработать на покупку собственного жилья (21%) и большие «подъемные» выплаты (20%). Также для соискателей важно наличие качественной медицинской страховки (15%) и возможность взять дополнительный отпуск (10%).

Как писал «Ъ», в России снизилось число компаний, которые планируют повысить зарплаты сотрудникам. По сравнению с началом 2025 года планы предприятий в отношении пересмотра зарплат стали более сдержанными во второй половине года. Причины такой тенденции — снижение спроса на продукцию компаний, рост издержек и, как следствие, замедление деловой активности. Доля предприятий, ожидающих роста оплаты труда за 2025 год в целом, сократилась с 84% до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста зарплат снизилась с 8,4% до 5,3%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рынок труда растерял оптимизм».