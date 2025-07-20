Рынок труда растерял оптимизм

Охлаждение экономики добралось и до рынка труда: в России почти в два раза выросла доля компаний, которые планируют в этом году сократить персонал. Сейчас она достигает 11,5%, констатирует Банк России в специальной врезке доклада о региональной экономике. Доля предприятий, которые планируют повышать зарплаты сотрудникам, в этих обстоятельствах также снижается — пока на сопоставимые 13 процентных пунктов. Сократился и предполагаемый работодателями размер прибавки к зарплате. Для Банка России в перспективе процесс будет способствовать снижению инфляции, но для работников, очевидно, усилит конкуренцию за рабочие места и потребует роста производительности труда, на который и рассчитывают власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В России сократилось число компаний, которые планируют повышать зарплату работникам во второй половине этого года, следует из доклада Банка России о региональной экономике с комментариями главных управлений регулятора (.pdf). В основе данных ЦБ — опрос 11,6 тыс. российских предприятий.

Так, по сравнению с началом 2025 года планы предприятий в июне 2025 года в отношении пересмотра (в последние годы это синоним «повышения») зарплат стали более сдержанными.

Причины такой тенденции — снижение спроса на продукцию компаний, рост издержек и, как следствие, замедление деловой активности.

В результате доля предприятий, ожидающих роста оплаты труда за 2025 год в целом, сократилась с 84% до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста зарплат снизилась с 8,4% до 5,3%.

Происходящее, подчеркивают аналитики регулятора, характерно для всех отраслей, в особенности для торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства. Более сдержанными стали и планы компаний относительно увеличения численности сотрудников: так, в июне 2025 года в сравнении с январем 2025 года росла доля предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений (65% против 62% опрошенных в январе 2025 года), а также доля тех, кто планирует сократить число работников (11,5% против 6,9% в январе 2025 года). Чаще всего к оптимизации персонала в том или ином виде готовы прибегнуть предприятия в сфере добычи полезных ископаемых, в машиностроении и фармацевтике.

Отдельные компании, отмечают авторы доклада, уже сейчас сокращают персонал, вводят режим неполной занятости, предоставляют внеплановые отпуска.

Отметим, что пока данных Росстата по итогам второго квартала, которые фиксировали бы перевод сотрудников в режим неполной занятости, не опубликовано, однако ранее первые признаки снижения напряженности на рынке труда, отказ от планов расширения найма и т. п. фиксировали и опросы промышленности, и альтернативные опережающие индикаторы.

Среди признаков этого охлаждения в докладе о региональной экономике предприятия отмечают в том числе рост обеспеченности персоналом. По сравнению с началом текущего года немного снизилась доля компаний, испытывающих дефицит кадров: если в июне 2025 года она составляла 66%, то в январе 2025 года — 69%. У многих респондентов потребность в сотрудниках уменьшилась из-за снижения спроса на продукцию их предприятий и вследствие оптимизации производственных процессов.

Кроме того, возможности работодателей повышать зарплату также сократились, поскольку дальше переносить растущие издержки на оплату труда в отпускные цены становится невозможно.

Отметим, ранее “Ъ” уже писал о том, что схожие оценки состояния рынка труда показали и результаты опроса компаний, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. Они зафиксировали окончание «гонки зарплат» в РФ (подробнее см. “Ъ” от 1 июля).

Если тенденция охлаждения рынка труда будет развиваться в соответствии с прогнозами компаний, то, как отмечают авторы доклада, «проинфляционное давление со стороны рынка труда будет постепенно ослабевать». Оно, напомним, было одним из фокусов более жесткой денежно-кредитной политики Банка России, реализованной в последний год.

Анастасия Мануйлова