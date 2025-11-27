Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за пожара в Гонконге

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе КНР Си Цзиньпину из-за пожара в жилом комплексе Гонконга. По последним данным властей, при пожаре погибло 75 человек. Текст телеграммы российского президента опубликовали на сайте Кремля.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,— написал господин Путин.

Пожар начался ночью 26 ноября. В ЖК района Тай По в Гонконге загорелись семь многоквартирных домов. По предварительным данным, пожар разгорелся на бамбуковых строительных лесах у одного из домов и затем распространился на другие высотки. Пожарные до сих пор борются с огнем в трех многоэтажках комплекса. В ЧП пострадали более 70 человек. Почти 300 человек числятся пропавшими без вести.