Число иностранных студентов в России выросло на 87 тыс. за последние 5 лет

Число иностранных студентов в российских вузах выросло на 87 тыс. человек за последние пять лет, сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук. Рост числа студентов из других стран он назвал устойчивым и добавил, что сейчас в стране учатся 415 тыс. иностранцев.

Господин Омельчук отметил, что к 2036 году в России построят 40 современных кампусов. Они станут ключевыми точками притяжения студентов из-за рубежа, считает замминистра. Его слова на II Международном образовательном форуме приводит ТАСС.

В мае 2024 года Минобрнауки сообщало, что в российских вузах обучаются более 355 тыс. иностранцев. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков говорил, что Россия занимает шестое место в мире по числу иностранных студентов. В том же году президент Владимир Путин поручил увеличить число студентов из-за рубежа до 500 тыс. Согласно указу, цель должна быть достигнута до 2030 года.

Полина Мотызлевская