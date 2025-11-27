«Дональд Трамп вновь оказывается перед сложным выбором»

«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда боевые действия прекратятся»: Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке вновь озвучил условия мирного соглашения по Украине. Среди прочего ключевой вопрос — это международное юридическое признание новых российских территорий. В Москве ждут на следующей неделе американскую делегацию, которая должна привести уточненный мирный план. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет серьезных прорывов на предстоящих переговорах.

Владимир Путин заявил о готовности принять за основу американский мирный план с учетом внесенных в него изменений, в том числе украинской стороной. Собственно, это и не план, а набор предложений, Путин это подтвердил. Однако все это можно обсуждать. В Москве ждут на следующей неделе американскую делегацию — с кем во главе, неважно — пусть это решает Дональд Трамп. Можно так предположить, что российской стороне желательно было бы все-таки увидеть Стива Уиткоффа, однако это вопрос Белого дома. Тем не менее Путин его защитил: американский спецпосланник не является откровенно пророссийской фигурой, просто он человек интеллигентный, уважает партнеров по переговорам. И тон у него соответствующий, условий не ставит, говорит правильные вещи. А как еще может быть? Заодно президент РФ попенял администрации 47-го президента Соединенных Штатов за санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Мол, на Аляске хорошо поговорили — и вдруг такое, непонятно почему.

Главное, что можно выделить из выступления Владимира Путина, — озвученные условия прекращения боевых действий. Они следующие: «войска Украины если уйдут из занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем». Не совсем понятно, о каких территориях идет речь. Наверное, все-таки о Донбассе. Но, как бы то ни было, условия, по сути, не меняются. Прекращение огня по линии соприкосновения, как это предлагает Киев и Европа, для РФ неприемлемо. Кроме того, Путин повторил тезис о нелегитимности президента Владимира Зеленского. Как с ним договариваться, когда его полномочия истекли? Москве необходимо юридическое признание международным сообществом новых российских территорий — это тоже одно из ключевых условий мирных переговоров. Российский рынок акций на все это отреагировал снижением.

Есть некоторые основания предполагать, что серьезных прорывов от визита американской делегации, если таковой в принципе состоится, ждать не стоит. Похоже, что Дональду Трампу предлагается как следует надавить на Украину, чтобы согласилась принять российские условия. В первую очередь Америке желательно прекратить поставки оружия и боеприпасов. При согласии есть много интересных совместных проектов в экономике и в социальной сфере. При этом так кажется, что в такой ситуации текст измененного мирного плана или «набора идей» выглядит несколько второстепенным событием. Условия Кремля, по сути, не меняются.

Таким образом, президент Соединенных Штатов вновь оказывается перед сложным выбором: как быть дальше? Вариантов не так много. Первый — это пусть с оговорками, но принять российскую позицию как данность. Либо отойти в сторону, оставить все как есть. Либо продолжать давление на Россию, которое и сейчас существует. Еще есть вариант — бесконечно затягивать переговоры. Как бы то ни было, мяч на стороне США, им придется решать. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия не видит Европу за столом переговоров, поскольку руководство ЕС делает все, чтобы не дать состояться мирному решению, и путь этот пагубный. Вряд ли позиция Старого Света в ближайшее время серьезно изменится. Так что поводов для оптимизма, как мы видим, в очередной раз немного.

Дмитрий Дризе