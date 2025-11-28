Скоростные лимиты на дорогах Европы и мира

Скоростные лимиты на зарубежных дорогах

В большинстве европейских стран скорость на автомагистралях ограничена 110–130 км/ч. В Болгарии и Польше на отдельных дорогах можно ехать со скоростью 140 км/ч, а законодательство Италии разрешает устанавливать лимит 150 км/ч.

В Германии на автобанах наивысшей категории (ЕКА 1А) действует знак «Конец всех ограничений», то есть формального верхнего лимита нет, при этом официально рекомендуется не превышать 130 км/ч. На отдельных участках введены постоянные или временные ограничения в связи с безопасностью и ремонтом.

С октября 2025 года в Чехии проводят эксперимент — на участке автомагистрали D3 между городами Ческе-Будеевице и Табор максимально возможную скорость ограничили 150 км/ч. По итогам эксперимента власти примут решение о возможном расширении системы на другие автомагистрали.

На острове Мэн на большей части дорог скоростные лимиты отсутствуют, водители должны соблюдать безопасную скорость по обстоятельствам. Локальные ограничения действуют только в населенных пунктах и на отдельных участках.

До апреля 2025 года на некоторых участках шоссе E11 в столице ОАЭ можно было разгоняться до 160 км/ч, однако власти Абу-Даби пересмотрели лимиты и снизили максимально допустимую скорость до 140 км/ч.

В американском штате Техас на выделенном участке платной магистрали State Highway 130 между городами Остин и Сегин разрешено передвигаться со скоростью 85 миль/ч (около 137 км/ч) — это максимальная скорость, разрешенная в США.