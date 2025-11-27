Опыт работы попадет в диссертации

Новая модель аспирантуры — производственная — доказала свою востребованность, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. Ведомство возвращается к советскому формату «подготовки кадров по заявке производственных компаний», и уже 74 предприятия готовы участвовать в обучении аспирантов. Представители вузов одобрили идею сотрудничества с потенциальными работодателями в новом формате, отметив, что сейчас компании нередко опасаются гарантировать выпускникам аспирантуры трудоустройство.

Одним из новых форматов в рамках реформированной системы высшего образования может стать производственная аспирантура. Об этом в четверг, 27 ноября, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе». Такой вид аспирантуры начал реализовываться ведомством в 2025 году в экспериментальном режиме совместно с госкорпорацией «Ростех». По данным замминистра, сейчас на этих программах обучается 81 человек. Из них 54 аспиранта — на стандартных бюджетных местах, еще 23 — по целевому договору, обучение оставшихся 4 человек оплачивают производства, на которых они работают. Наиболее эффективный формат финансирования такого обучения Минобрнауки планирует определить после первых защит кандидатских диссертаций. Пока никто из аспирантов не дошел до этого этапа, так как на полное освоение программ требуется от трех до пяти лет.

Производственная аспирантура подразумевает более тесную связь научной организации с предприятием-партнером. Например, тема исследования должна формироваться на основе актуальных прикладных задач. А предприятие должно участвовать в создании программы обучения и предоставлять производственные мощности для выполнения исследований. Сотрудники компании включены в процессы отбора кандидатов и приема экзаменов. Аспиранты получат двух научных руководителей: кроме преподавателя у них будет консультант от предприятия.

«Производственные аспиранты не просто проводят научные исследования — они решают конкретные производственные задачи и внедряют конкретные инновационные решения в реальное производство»,— заявила управляющий директор по кооперации науки и бизнеса «Ростеха» Елена Дружинина.

Сейчас в пилоте участвуют 28 организаций корпорации, они сотрудничают с 21 вузом.

Самыми активными производствами госпожа Дружинина назвала Объединенную двигателестроительную корпорацию, концерн «Радиоэлектронные технологии» и ПАО ОАК, а со стороны университетов — МАИ, МГТУ имени Баумана и МГЮА, «где нам помогают решать организационно-правовые вопросы нового формата». «На 2026 год уже 74 предприятия запрашивают места в рамках производственной аспирантуры,— добавила госпожа Дружинина.— Они просят выделить 157 мест в 39 университетах. Предприятия заинтересованы в 52 научных специальностях. Самые популярные — авиация, системный анализ и макроэлектроника». Она добавила, что для написания диссертаций предприятия «Ростеха» стараются предоставлять сотрудникам оплачиваемые отпуска. Также работодатель может предложить единоразовые выплаты за защиту диссертации и постоянные надбавки к зарплате за статус кандидата наук.

«Подготовка кадров по заявке производственных компаний — это еще советский опыт. И мы в каком-то плане возвращаемся к хорошо освоенной, хотя и подзабытой практике»,— уверен господин Афанасьев. Он рассказал, что Минобрнауки постаралось уйти от «зарегламентированности» этого уровня образования и дало вузам с НИИ «большую автономию». Но это не смогло кардинально изменить ситуацию, и аспирантура в нынешнем формате неэффективна: «У нас в последнее десятилетие до защит, то есть до основной цели аспирантуры, доходило 10–12% аспирантов. В последний год их стало чуть больше, около 15%, но все равно критически мало».

Главная проблема, по мнению господина Афанасьева,— отсутствие «квалифицированного заказчика», который мог бы придать работе аспиранта «целенаправленный характер».

Производственная аспирантура сможет решить этот вопрос, уверен он.

«Минобрнауки в последние годы стало лучше слышать заказчиков обучения, то есть представителей производства»,— признал заместитель гендиректора «Швабе» по персоналу Алексей Атланов. Он особо отметил появление гибких образовательных треков, когда студенты с первых курсов сотрудничают с предприятиями, и выразил надежду, что производственная аспирантура станет продолжением работы в этом направлении.

Ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Владимир Богатырев, напротив, посетовал, что вузам не хватает заинтересованности со стороны работодателя в аспирантских программах: «Мы видим, что есть потребность в специалистах с высшей квалификацией и кандидатской степенью, потому что именно они предлагают качественно новые решения. Но при этом они (предприятия.— “Ъ”) опасаются предлагать целевые программы. Потому что боятся не обеспечить рабочими местами выпускников в том случае, если бизнес-стратегия изменится». Производственная аспирантура, по мнению ректора, могла бы решить эту проблему, но только если обучение в ней не будет предполагать целевых договоров, проходя в рамках обычных бюджетных мест.

