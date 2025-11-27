Липецкое «Инфинити групп» отремонтирует дорогу в Тербунах за 480 млн рублей

Субподряд на четвертую очередь капитального ремонта автомобильной дороги «Тербуны — Васильевка — Малые Борки» в Тербунском районе Липецкой области получило местное ООО «Инфинити групп». Протяженность подлежащего обновлению участка составляет 17 км. Заказчиком выступал ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Торги проходили в форме закупки у единственного поставщика. Стоимость договора равна начальной цене — 479,5 млн руб., его пока не заключили. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Инфинити групп» зарегистрировано в феврале 2013 года в Липецке. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 135 млн руб. Директором является Алина Колышева. 52% долей компании принадлежат Акопу (Васяевичу) Егиазаряну, по 24% — Егиазару (Васяевичу) и Араику (Васяевичу) Егиазарянам. В 2024 году выручка общества составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 12 млн руб.

Согласно документации, «Инфинити групп» необходимо восстановить асфальтобетонное покрытие, устроить съезды, отремонтировать тротуары, установить светофор, недостающие пешеходные дорожки и дорожные знаки, а также нанести разметку. Срок исполнения обязательств — с 1 апреля по 20 октября 2026 года. Гарантийный срок разнится в зависимости от вида работ — от полугода до десяти лет.

В середине ноября «Дорожное агентство Липецкой области» объявило два аукциона на ремонт мостов в Чаплыгинском и Задонском районах. Общая сумма начальных цен контрактов составляла 269,8 млн руб. По информации портала госзакупок, на обоих торгах определили победителей, но контракты с ними пока не заключили.

Кабира Гасанова