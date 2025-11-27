Парламент КЧР одобрил бюджет-2026 с дефицитом 1,2 млрд рублей

Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии приняли в первом чтении проект бюджета республики на 2026–2028 годы. Дефицит на 2026 год достиг 1,2 млрд руб. Пресс-служба республиканского парламента сообщила об этом 27 ноября.

Доходы бюджета в 2026 году составят 42,743 млрд руб., расходы — 43,907 млрд руб. В 2027 году доходы вырастут до 45,2 млрд руб., расходы — до 47,9 млрд руб., дефицит составит 2,7 млрд руб. В 2028 году доходы планируют на уровне 43,9 млрд руб., расходы — 44,1 млрд руб., дефицит сократится до 125 млн руб.

Минфин КЧР сформировал прогноз на основе роста налоговых и неналоговых поступлений на 15% к плану 2025 года. Налоговые доходы достигнут 13,558 млрд руб., неналоговые — 814,5 млн руб. Замминистра Марина Хубиева озвучила эти цифры на публичных слушаниях 21 ноября.

Бюджет сохраняет социальную ориентацию. Депутаты выделили средства на исполнение национальных целей до 2036 года. Основные затраты пойдут на образование, здравоохранение и социальную политику. Правительство КЧР утвердило проект 31 октября. Министр финансов Вадим Камышан представил ключевые социально-экономические документы на 2026–2028 годы. Публичные слушания учли предложения граждан: они требовали больше средств на лекарства, реабилитацию наркопотребителей и жилье для сирот.

Доходы дорожного фонда вырастут до 2,979 млрд руб., на 10% к прошлому плану. На жилье сиротам заложили 287,7 млн руб., с ростом на 2,3%. Общественники просили антирабическую вакцину и приюты для бездомных собак.

В 2025 году доходы составят 38,9 млрд руб., расходы — 39,2 млрд руб., дефицит — 259 млн руб. В 2024-м бюджет имел профицит 625 млн руб. Новый проект корректирует оценки: ранее на 2026 год прогнозировали дефицит всего 54 млн руб.

Станислав Маслаков