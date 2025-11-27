Агентство Ura.ru вошло в состав холдинга «Ридовка»

ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», владеющая агентством Ura.ru, вошла в состав холдинга «Ридовка», об этом официально сообщается в Telegram-канале «Ридовка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы усиливаем работу с региональной повесткой и прирастаем одним из крупнейших российских информационных агентств. Ura.ru является примером современной новостной журналистики. Влияние издания на Урале и федеральном уровне сложно переоценить»,— говорится в официальном сообщении.

Представители холдинга заявляют, что агентство и другие проекты продолжат работать в привычном формате, а редакционная политика будет формироваться командой действующих журналистов и редакторов. Заявляется, что коллектив планируют сохранить, а ценности агентства останутся неизменными.

Владельцами Ura.ru считались бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров. По иску Генеральной прокуратуры у них изъяли часть активов. Алексей Бобров находится под следствием.

Мария Игнатова