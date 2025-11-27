Дума Ставрополья приняла закон об образовании двух новых судебных участков

На заседании думы Ставропольского края депутаты одобрили закон, предусматривающий создание двух новых судебных участков и назначение судей на эти должности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Промышленном районе Ставрополя появится дополнительный участок мирового судьи, что увеличит общее количество таких участков до 14. В Шпаковском округе также будет создан новый участок и введена дополнительная должность мирового судьи, в результате чего их общее количество достигнет восьми.

Кроме того, власти уточнили распределение территорий, закрепленных за участками мировых судей в Пятигорске и Лермонтове, для более равномерного распределения нагрузки.

Спикер думы Николай Великдань отметил, что это было необходимо из-за увеличения количества жителей в указанных территориях.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что дума Ставропольского края рассмотрела и утвердила проект бюджета региона на 2026 год.