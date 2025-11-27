Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дума Ставрополья приняла закон об образовании двух новых судебных участков

На заседании думы Ставропольского края депутаты одобрили закон, предусматривающий создание двух новых судебных участков и назначение судей на эти должности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: пресс-служба администрации Кизилюрта

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: пресс-служба администрации Кизилюрта

В Промышленном районе Ставрополя появится дополнительный участок мирового судьи, что увеличит общее количество таких участков до 14. В Шпаковском округе также будет создан новый участок и введена дополнительная должность мирового судьи, в результате чего их общее количество достигнет восьми.

Кроме того, власти уточнили распределение территорий, закрепленных за участками мировых судей в Пятигорске и Лермонтове, для более равномерного распределения нагрузки.

Спикер думы Николай Великдань отметил, что это было необходимо из-за увеличения количества жителей в указанных территориях.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что дума Ставропольского края рассмотрела и утвердила проект бюджета региона на 2026 год.

Новости компаний Все