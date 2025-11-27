Бюджет Ставропольского края на 2026 год будет на 63% социально ориентированным

Депутаты думы Ставропольского края приняли бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. На выполнение всех социальных обязательств перед жителями края запланировано более 63 % расходов. Об этом в своем Telegram-канале депутат Жан Гончаров.

«Благодаря корректировкам более чем на 2 млрд рублей увеличена доходная и расходная часть краевого бюджета. Значительная часть этих средств направляется на соцподдержку участников СВО и членов их семей»,— отметил господин Гончров.

Кроме этого, на заседании думы был принят закон о создании дополнительных судебных участков и должностей мировых судей, утверждена одна треть от общего числа членов Общественной палаты и новая схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов думы Ставропольского края.

Также рассмотрен законопроект, касающиеся бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Наталья Белоштейн