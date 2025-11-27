Больше двух третей сотрудников рассчитывают на выплату премий перед Новым годом. Впрочем, оправдать их надежды готова только половина работодателей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование онлайн-бухгалтерии «Мое дело». По словам респондентов, в декабре каждый 10-й предприниматель откажется премировать сотрудников 13-й зарплатой. Все из-за плохих показателей прибыли. Еще 12% опрошенных назначат бонусы исключительно руководителям.

Прежде всего, финансовая мотивация зависит от выполнения плана, говорят опрошенные “Ъ FM” бизнесмены и топ-менеджеры:

Председатель совета директоров группы компаний «Дымов» Вадим Дымов: «Премия полагается за конкретные результаты, отдельные достижения и за стаж в работе. Если компания получает прибыль, то она может ею делиться. Сотрудники сами заработали, сами и поделили. Моя роль как владельца — согласовать то, что предлагает руководство компании. Людей надо премировать, мотивировать, если они хорошо работают». Вице-президент группы компаний Softline Андрей Благоразумов: «Годовые бонусы есть у руководителей, многих сотрудников среднего звена и так далее. Обычно они привязаны к системе KPI, если он достигается, то сотрудники получают бонусы. Нет такого момента, что кто-то принимает решение, выплачивать бонусы или нет. Чем ближе сотрудник или руководитель к коммерческому блоку, к продажам, тем больше его бонусная часть. Чем ближе он к бэк-офису или к неруководящей должности, то тем меньше». Основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина: «Мое глубокое убеждение, что премии не должны и не могут быть привязаны к каким-то праздникам. Все премии должны быть завязаны на результат, оговоренные, подписанные. И должно быть четкое понимание у сотрудников, по каким критериям он может получить вознаграждение. Годовые премии на самом деле очень сложно выплатить к Новому году, потому что результат можно подвести только в первом квартале следующего года. Если расчет идет от чистой прибыли, то в последний день декабря сотрудник получит меньше».

По данным издания «Т-Бизнес Секреты», в 2024 году лишь около трети сотрудников получили бонусы в размере свыше 20-процентов от месячного заработка. Среди них в основном руководители и специалисты в сфере IT.

Никита Путятин