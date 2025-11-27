ИИ выводят на сцену

Споры вокруг этичности искусственного интеллекта и о том, как он влияет на музыкальную индустрию, становятся все жарче. Но пока одни дискутируют, другие интегрируют эти инструменты в свои рабочие процессы. Результаты исследования сервиса для артистов BandLink на базе опроса около 300 мастеров разного уровня показало — так поступают уже две трети профессиональных музыкантов. Причем проникают технологии со впечатляющей скоростью: около 60% респондентов освоили их за последний год, а 8% — буквально за месяц до опроса. Подробности — у Анны Кулецкой.

Чем же нейросети заслужили такое доверие? Аргументы музыкантов сугубо прагматичны. Главный козырь — оптимизация рутины, об этом заявили 73% опрошенных. Трое из пяти респондентов выделили экономию и новые возможности для начинающих артистов. Инструменты на базе искусственного интеллекта берут на себя генерацию обложек (47%), написание пресс-релизов и постов для соцсетей (20%), аналитику (21%) и даже планирование продвижения (11%). 25% пишут тексты песен или инструментальные композиции, а сервисы вроде ChatGPT, «Алиса AI», Midjourney, «Шедеврум», DeepSeek или Suno AI стали частью повседневного набора.

Своими впечатлениями от использования нейросетей поделился генеральный директор Gamma Music Алексей Чаплыгин: «Мы используем ИИ там, где это помогает нам эффективно оптимизировать временные затраты. В основном это инструменты для аналитики больших массивов информации, то есть мы его применяем для решения совершенно не творческих задач. Однако бывают кейсы, когда сами артисты используют нейросети в контексте творчества: например, МУТКИ для своего альбома создал при помощи ИИ целый мультфильм. Кто-то применяет нейросети для создания обложек или сниппетов. Не вижу в этом ничего плохого, при условии, что фундаментом является идея артиста».

Весной прошлого года Билли Айлиш, Кейти Перри, Ники Минаж, Стиви Уандер и еще около 200 артистов обратились с призывом к корпорациям, которые злоупотребляют искусственным интеллектом. Претензия была проста — перестать обучать на их голосах модели и множить цифровых двойников, ведь они отбирают значительную часть роялти. Вместе с тем артисты признают огромный потенциал и вдохновение, которые могут подарить технологии. Это мнение разделяет генеральный директор лейбла «Союз Мьюзик» Алексей Аляев:

«ИИ уже занял устойчивое место в индустрии — треки с его участием мы наблюдаем в чартах. Он действительно помогает артистам, особенно тем, кто пишет классную музыку, но не обладает ресурсами для дорогих визуалов. Это удобный и бюджетный инструмент, который открывает новые творческие возможности и ускоряет работу. Стоит помнить, что это все еще новый феномен. И вполне может наступить момент перенасыщения искусственным контентом. Поэтому важно не заменять творчество технологиями, а использовать их с умом. Расслабляться не стоит. Артисты нашего лейбла тоже активно используют ИИ в своем творчестве, например, Комментастика и AiRushV уже позиционируют себя как ИИ-артисты, а кто-то просто балуется.

Иногда мне кажется, что искусственный интеллект просится к нам в штат».

Музыканты обращают внимание, что среди недостатков у приложений на базе ИИ ошибки при генерации или слишком шаблонные ответы. Об этом заявили около 40% опрошенных. Треть сталкивалась с некорректными результатами. А некоторые добавляли: чтобы подружиться с такими инструментами, придется потратить время и ресурсы. И все же сам искусственный интеллект тоже старается, и иногда коллаборация с ним выходит вполне успешной. Например, два года назад The Beatles выпустили композицию Now and Then — в ней звучит голос покойного Джона Леннона — и получили «Грэмми» за лучшее рок-исполнение. А в начале ноября хит Walk my Walk от виртуального артиста Breaking Rust возглавил кантри-чарты.

Анна Кулецкая