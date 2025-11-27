Путин: миграционная политика должна защищать интересы граждан России и экономики

Российская миграционная политика должна защищать интересы граждан РФ и экономики страны. Об этом сказал президент России Владимир Путин на пресс-подходе во время своего визита в Киргизию. Он отметил, что приезжие граждане Киргизии должны быть готовы к условиям миграционной политики РФ.

«Чтобы и в России все было бы надежно, с обеспечением интересов коренных жителей РФ, наших граждан, и нашей экономики, но и с тем, чтобы граждане Кыргызстана, которые приезжают, были бы готовы к этому, в том числе и гуманитарно — имею в виду, прежде всего, их знание русского языка»,— сказал господин Путин.

Россия высоко ценит, что в Киргизии русский язык закреплен на законодательном уровне как один из официальных языков, отметил Владимир Путин. По словам президента, РФ поддерживает развитие изучения русского языка и планирует открыть для этого школу в Киргизии, работать в области высшего образования.