Тела троих детей извлечены из массового захоронения в ЛНР

В массовом захоронении в поселке Лесная Дача в ЛНР были обнаружены тела троих детей, сообщил ТАСС руководитель межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений людей, погибших из-за боевых действий на Украине Даниил Стяжкин.

Извлечение тел из массовых захоронений в Северодонецком округе началось еще в 2024 году. В поселке Лесная Дача специалисты работают с телами, захороненными в траншеях, созданных с помощью техники. Ранее господин Стяжкин пояснял: тела на этом участке захоронения укладывались в несколько слоев, так как из-за активных боевых действий хоронили очень быстро и с большими рисками. По оценке руководителя группы, в захоронении находятся тела более 500 жителей региона.

После извлечения останки направляются в судебно-медицинское бюро для проведения экспертизы и отбора образцов ДНК для идентификации личности.

В октябре СКР сообщал о нахождении 113 тел в поселке Лесная Дача, городе Северодонецке и его окрестностях. В том же месяце господин Стяжкин говорил, что из захоронения в Лесной Даче достали 230 тел.

Полина Мотызлевская