В Ярославской области сборы урожая превысили прошлогодние показатели

В Ярославской области по итогам уборочной кампании отмечен рост показателей по зерновым, зернобобовым, масличным культурам, картофелю и овощам. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Валовой сбор зерна превысил 112 тыс. тонн, что почти на 30% больше прошлогоднего показателя. Такой результат стал возможен благодаря системной государственной поддержке — в этом году на развитие аграрного комплекса направлено более 1 млрд руб. Значительный рост отмечается и в других направлениях: собрано 86,6 тыс. тонн картофеля, 25 тыс. тонн овощей открытого грунта. На 15% увеличен валовой сбор льноволокна, а урожай рапса достиг 12 тыс. тонн»,— рассказал господин Евраев.

Поля региона уже готовят к следующему сезону, озимыми культурами засеяны 5,4 тыс. гектаров. По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгения Тихонова, в этом году в оборот было введено 3 тыс. гектаров ранее неиспользуемых земель.

В регионе действуют меры поддержки для предпринимателей, такие как субсидии на покупку семян, производство зерновых культур и льна-долгунца. Также в рамках областного лизинга предприятия получают технику.

