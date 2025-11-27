Рафаэля Гросси выдвигают в генсеки

Аргентина официально выдвинула кандидатуру главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на пост генсека ООН. Выборы намечены на середину 2026 года, и шансы Рафаэля Гросси на победу достаточно велики. По негласному правилу действующего генсека Антониу Гуттериша должен сменить представитель Латинской Америки, и Рафаэль Гросси уже заручился поддержкой нескольких стран. Однако его планам могут помешать намерения ряда членов организации избрать следующим главой ООН женщину по аналогии с тем, как ранее на пост председателя Генассамблеи ООН была утверждена экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Christian Bruna / Pool / Reuters

Фото: Christian Bruna / Pool / Reuters

Выдвижение Рафаэля Гросси на пост следующего генсека ООН состоялось в среду, 26 ноября. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно заявил, что для него было честью представить кадрового дипломата в качестве кандидата. «Рафаэль Гросси получил международное признание за выдающуюся работу, которую он выполняет на посту генерального директора МАГАТЭ уже шесть лет, что свидетельствует о его выдающемся лидерском потенциале в сложных ситуациях, которые затрагивают международный мир и безопасность»,— написал он в своем аккаунте в Х.

Действительно, Рафаэль Гросси один из самых видных аргентинских кадровых дипломатов. За свою долгую карьеру специалист по ядерному нераспространению успел поработать не только в МИД Аргентины и послом в европейских странах, но и в крупнейших международных структурах, пока в 2019 году не был назначен на пост главы МАГАТЭ. В международное агентство он пришел в нестабильный период: сначала на его плечи свалилась непростая ситуация вокруг иранской ядерной программы, а потом — история с Запорожской АЭС, которую он лично посещал не менее пяти раз за последние несколько лет.

По данным Buenos Aires Times, несколько европейских стран по достоинству оценили усилия главы МАГАТЭ на этих треках и готовы поддержать его кандидатуру в условиях, когда статус ООН и ее эффективность ставятся под сомнение.

Однако победа кандидата от Аргентины будет зависеть от ряда факторов. Сама процедура избрания генсека ООН проходит в несколько этапов и пока находится в начальной фазе, когда каждая страна может выдвинуть своего кандидата. При этом существует негласное правило о ротации «территориальной принадлежности» генсека: действующий, Антониу Гуттериш,— выходец из Европейского региона, и сейчас настала очередь представителя стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Пока известны лишь некоторые из соперников Рафаэля Гросси: экс-президент Чили Мишель Бачелет, бывший вице-президент Коста-Рики и нынешний генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан и вице-президент Боливии Давид Чокеуанка. Регионального консенсуса о поддержке единого кандидата пока нет.

По данным экспертов, помимо Рафаэля Гросси высокие шансы имеет кандидатка от Чили, которая ранее также занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека.

У Мишель Бачелет есть два преимущества перед гендиректором МАГАТЭ.

Во-первых, в отличие от него, у нее есть опыт управления государством.

А во-вторых, она идеальный кандидат для сторонников идеи впервые избрать на пост генсека ООН женщину.

Такая линия стала активно продвигаться внутри международной структуры, после того как осенью этого года пост председателя Генеральной Ассамблеи заняла экс-глава МИД Германии Анналена Бербок.

Впрочем, многое будет зависеть от позиции постоянных стран—членов Совета Безопасности ООН. По окончании процесса номинации кандидатов Совбез проведет ряд закрытых обсуждений и голосований по кандидатам, причем каждый из пяти постоянных членов (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) имеет право наложить вето на любого кандидата. А уже летом 2026 года общее решение будет вынесено на голосование Генеральной Ассамблеи ООН, по итогам которого избранный кандидат получит мандат на пятилетний период с возможностью пойти на второй срок.

В случае Рафаэля Гросси вероятность вето мала: страны Запада в целом довольны его усилиями на иранском направлении, а Китай придерживается прагматичной и нейтральной позиции.

Что касается России, то в последние годы Москва не раз критиковала Рафаэля Гросси за его подходы к проблеме обстрелов Запорожской АЭС и по другим направлениям, но при этом публично поддержала его кандидатуру. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще в конце сентября заявлял журналистам, что Владимир Путин поддержит Рафаэля Гросси, если тот захочет стать новым генсеком ООН. Публичную поддержку главе МАГАТЭ в четверг выразил и глава «Росатома» Алексей Лихачев, назвав аргентинца достойным кандидатом и охарактеризовав его как порядочного руководителя.

Вероника Вишнякова