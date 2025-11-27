Российская нефть Urals подешевела до 23% в ноябре относительно марки Brent

Скидка на российскую марку нефти Urals относительно североморского эталона Brent увеличилась до 23% в ноябре, указано в «Обзоре финансовой стабильности» (.pdf) Банка России. В октябре этот показатель составлял 17%. Аналитики ЦБ отметили, что цена на российскую нефть снизилась после введения США санкций против нефтекомпаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

Дисконт на нефть из России во втором-третьем кварталах составлял около 15% от эталона. В обзоре ЦБ уточняется, что сальдированный финансовый результат в отраслях нефтедобычи, добычи природного газа, производства нефтепродуктов по итогам января — августа снизился более чем на 40% год к году. На это повлияли ухудшение рыночной конъюнктуры, тарифная политика США, укрепление рубля, санкционное давление, пояснили в регуляторе.

По оценкам ОПЕК, в октябре добыча нефти в России увеличилась до 9,38 млн б/c с показателя во втором квартале в 8,995 млн б/c. ЦБ приводит данные Росстата, согласно которым добыча природного газа за девять месяцев 2025 года снизилась до 404 млрд куб. м (-3,7% год к году).

В октябре Минфин США ввел санкции в отношении ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Вскоре ЛУКОЙЛ объявил о поиске покупателя для своих зарубежных активов.