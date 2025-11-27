Хинштейн заявил об увольнении десятков чиновников с уголовным прошлым

Несколько десятков сотрудников органов власти в Курской области с уголовным прошлым уволены или переведены на должности, не связанные с управлением, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. 5 ноября он выражал недовольство, что за полгода смогли уволить лишь девятерых.

«Пока несколько десятков человек или уволены, или переведены на должности, не связанные с управленческими распорядительными функциями. Дальше буду ждать доклад от подчиненных»,— сказал губернатор на пресс-конференции, приуроченной к году его пребывания в должности (его слова передает ТАСС).

Александр Хинштейн заверил: политика по «очищению» курских властей будет продолжена.

Увольнять людей с судимостью из органов власти губернатор предложил еще весной. Как он объяснил, вопрос стал актуальным после того, как экс-глава региона Алексей Смирнов был заключен под стражу по делу о хищениях при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Александр Хинштейн объявил, что у него есть список из более чем 70 курских чиновников, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

5 ноября Александр Хинштейн заявил о своем недовольстве результатами «очистительной» кампании. На тот момент, по его словам, было уволено лишь девять человек.

