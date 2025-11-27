Армия Израиля: «Хезболла» использовала годовое перемирие для перевооружения

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» использовала годовое соглашение о прекращении огня для перевооружения, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани.

«Хезболла провела год, восстанавливаясь и перевооружаясь при поддержке иранского режима… пока Хезболла представляет угрозу для Израиля, мы будем продолжать делать все необходимое для своей защиты»,— написал господин Шошани в соцсети X. Он напомнил, что сегодня ровно год, как Израиль и Ливан подписали перемирие.

Надав Шошани отметил, что согласно соглашению, «Хезболла» должна была полностью разоружиться и ликвидировать свою террористическую и военную инфраструктуру. По его словам, группировка не выполнила этих требований.

В августе лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг разоружение и потребовал от ливанского правительства сначала обеспечить прекращение огня со стороны Израиля.

Израиль и Ливан подписали соглашение о прекращении огня 27 ноября 2024 года при посредничестве США и других стран. Через неделю Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила соглашение около 60 раз.